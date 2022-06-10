Політика

19:57 10.06.2022

Данія підтримує європейське прагнення України та допомагає в необхідних для цього реформах – глава МЗС

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Данія підтримує європейське прагнення України та допомагає в необхідних для цього реформах – глава МЗС

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод (Jeppe Kofod) заявляє про підтримку данською стороною європейських прагнень України та допомогу в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата в члени ЄС, повідомляє пресслужба посольства Королівства Данія в Україні в п'ятницю.

"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Наразі ми очікуємо висновку Європейської комісії про те, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав Кофод.

"З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства.

Теги: #євроінтеграція #данія

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