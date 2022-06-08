Політика

17:52 08.06.2022

Дуда здійснить турне країнами Південної Європи, щоб забезпечити підтримку кандидатського статусу України в ЄС

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Дуда здійснить турне країнами Південної Європи, щоб забезпечити підтримку кандидатського статусу України в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає низку країн Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, повідомляє Канцелярія президента Польщі.

Як повідомляється, Дуда відвідає Португалію та Італію, після чого в Румунії візьме участь у саміті Бухарестської дев'ятки, східного флангу НАТО.

Також Дуда планує порушувати питання відновлення експорту зерна з України.

"Ми поговоримо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це вдалося, і як подолати цю величезну проблему. Ми також поговоримо про статус кандидата України в ЄС", - заявив Дуда.

Теги: #польща #дуда
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