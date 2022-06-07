Політика

16:28 07.06.2022

Шольц проти скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України

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Шольц проти скасування санкцій проти Білорусі в обмін на транзит зерна з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає можливість скасування санкцій щодо Мінська в обмін на транзит зернових із України через Білорусь.

"Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили стосовно Лукашенка", - заявив Шольц у Вільнюсі у вівторок на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єрами Латвії та Естонії Кріш'янісом Каріньшем та Каєю Каллас.

За словами канцлера, західні країни шукають способів, як безпечно вивезти цю сільськогосподарську продукцію з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі.

"Це - відповідальність Росії, що зерно не може бути вивезене з України. (...) Ми намагатимемося знайти рішення, ООН також намагається знайти рішення", - сказав Шольц.

Він також зазначив, що під час розблокування Одеського порту потрібно забезпечити, щоб "Росія не зловживала такими рішеннями".

Можливість експорту українського зерна через Білорусь раніше відкинув президент України Володимир Зеленський.

Теги: #санкції #білорусь #шольц
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