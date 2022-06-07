Україна має стати невід'ємною частиною європейської спільноти – президент Словенії

Україна має стати невід'ємною частиною європейської спільноти, переконаний президент Словенії Борут Пахор.

"Ми не можемо припускатися помилок минулого. Україна має стати невід'ємною частиною європейської спільноти", - сказав Пахор на зустрічі з віцеспікером Верховної Ради Оленою Кондратюк.

Як повідомляє сайт українського парламенту, у свою чергу Кондратюк зазначила, що надання Україні статусу кандидата в члени на вступ до ЄС уже наприкінці червня цього року відповідає інтересам і України, і Євросоюзу. Вона наголосила, що рада спільності поглядів у цьому питанні Києва та Любляни.

Як повідомлялося, Кондратюк перебуває з робочим візитом у Словенії.