Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною для поглиблення співпраці

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, яка перебуває у Києві із візитом, анонсувала підписання двох угод з Україною, зокрема щодо регіональної політики та фінансового співробітництва.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Пізніше сьогодні я підпишу від імені нашого Міністерства з питань регіонального розвитку меморандум з міністром розвитку громад і територій Олексієм Кулебою, який спрямований на надання технічної допомоги в питаннях розвитку регіону, а також конкретної підтримки в переговорах (вступу до ЄС - ІФ-У) щодо розділу 22", - сказала Файон.

Також міністр повідомила, що у четвер буде підписана угода про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Словенією, що, "безсумнівно, посилить співпрацю в галузі розвитку, а також співпрацю в галузі відбудови України".

"Це дійсно дозволить нам набагато краще та тісніше співпрацювати між країнами", - заявила Файон.