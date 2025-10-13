Інтерфакс-Україна
16:40 13.10.2025

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Словенія приєднується до ініціативи PURL із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО.

Відповідне оголошення у понеділок в Любляні під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції зробив прем’єр-міністр цієї країни Роберт Голоб.

Вказавши на нещодавні бомбардування українських міст та інфраструктури, він сказав: "Наш обов’язок допомогти захистити український народ. Тому Словенія вирішила долучитися до ініціативи PURL, щоб захистити цивільних та інфраструктуру, що зараз навіть більше важливо напередодні зими".

Відповідаючи на запитання стосовно того, яке фінансування буде спрямоване на цю закупівлю, Голоб зауважив, що "не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена". "Я не маю зараз повноважень розсекречувати її. Але вона є в рамках бюджету Міністерства оборони на 2025 рік. Тож це не додаткові витрати. Я хотів би наголосити на цьому", пояснив він.

При цьому словенський прем’єр уточнив, що це фінансування буде спрямовано на "обороноздатності, протиповітряній обороні, наземній протиповітряній обороні, з метою захисту енергетичної та цивільної інфраструктури". "Вже досить довго Словенія надсилає Україні виключно оборонне обладнання. І це також стосується цього пакету", - додав Голоб.

