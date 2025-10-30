Словенія підтримує використання заморожених російських активів, але важливо враховувати всі ризики, - глава МЗС

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон підтримує використання знерухомлених російських активів на користь України, але наголосила на важливості "юридично обґрунтованих рішень".

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Ми також підтримуємо використання знерухомлених російських активів на користь України, водночас наголошуючи на важливості юридично обґрунтованих і фінансово відповідальних рішень, що враховують усі можливі ризики", - сказала Файон.