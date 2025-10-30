Інтерфакс-Україна
13:49 30.10.2025

Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на "значному потенціалі" у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії.

"Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії. Ця сфера відкриває можливості для спільних проєктів, спрямованих на обопільне посилення оборонних спроможностей", — підкреслив він", - сказав він на пресконференції зі словенською колегою Танею Файон у Києві у четвер, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Сибіга також поінформував словенську колегу про ситуацію на полі бою, російські удари по українських містах і громадах, а також про стан енергетичного сектору. Він поділився списком конкретних потреб для посилення стійкості та обороноздатності України напередодні зими.

Очільник МЗС запросив словенські компанії активніше долучатися до відбудови України — як у двосторонньому форматі, так і через міжнародні механізми.

Окремо він наголосив, що високо цінує гуманітарні проєкти, реалізовані за підтримки Уряду Словенії — від центрів реабілітації дітей до будинків сімейного типу. За словами міністра, такі ініціативи є справжнім проявом солідарності.

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон впʼяте прибула із візитом до України.

