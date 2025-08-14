Інтерфакс-Україна
18:37 14.08.2025

Україна та Європа мають бути учасниками мирних переговорів - Стефанчук

Україна та Європа мають бути учасниками мирних переговорів, вважають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Національних зборів Словенії Уршка Клакочар-Зупанчич. 

"Щойно завершив розмову з головою Національних зборів Республіки Словенія Уршкою Клакочар-Зупанчич. Почув чітку позицію колеги: обговорювати майбутнє суверенної держави без її участі — неприйнятно. Україна має бути повноцінним учасником майбутніх переговорів. Так само як і Європа — адже йдеться не лише про війну в Україні, а про спільну європейську безпеку", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

Стефанчук зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий до будь-якого конструктивного формату і головне — результат, який має починатися з припинення вогню.

"Ми  єдині в тому, що гарантії безпеки для України мають бути не паперовими деклараціями, а реальними механізмами, здатними стримувати агресора. росія не має  і не матиме права впливати на майбутнє України: ні в ЄС, ні в НАТО. Кожна мирна ініціатива має супроводжуватись потужним тиском на агресора — політичним і санкційним", - підкреслив спікер українського парламенту.

За його словами, під час розмови досягнута домовленість про подальшу координацію зусиль, зокрема в межах міжпарламентських груп. 

"Маємо спільне розуміння: сталий мир можливий лише на основі непохитної поваги до міжнародного права, яке має знову набути статусу безумовного орієнтира", - зазначив Стефанчук.

