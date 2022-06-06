Політика

18:00 06.06.2022

Україну не запрошено на переговори РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем – Зеленський

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Україну не запрошено на переговори РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатимуть питання чорноморського судноплавства та на якій буде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Таїпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас (важливо – ІФ), щоб був безпечний коридор із кораблів – щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною, Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", - розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що переговори щодо вивезення зерна тривають з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею - про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання. Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн тонн зернових щомісяця. "Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський.

На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого коридору до порту вивезення зерна".

"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія", - додав Зеленський.

Теги: #зерно #туреччина #переговори #зеленський
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