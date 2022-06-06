Політика

17:04 06.06.2022

Зеленський про візовий режим із РФ: У мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного результату

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Зеленський про візовий режим із РФ: У мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного результату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має на сьогодні достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

"Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - заявив Зеленський журналістам у понеділок.

Як повідомлялося, 26 травня президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією.

Теги: #рф #візовий_режим #зеленський
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