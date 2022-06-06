Зеленський про візовий режим із РФ: У мене сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного результату

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має на сьогодні достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

"Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - заявив Зеленський журналістам у понеділок.

Як повідомлялося, 26 травня президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією.