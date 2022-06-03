Є три слова, заради яких ми боремося: "Мир", "перемога", "Україна" – Зеленський у зверненні на 100-й день війни

Президент України Володимир Зеленський під час спеціального відеозвернення, присвяченого 100 дням російсько-української війни, запропонував згадати слова, які найчастіше використовуються українцями в цей час.

"У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом - "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне - "повномасштабна війна"", - сказав Зеленський.

Серед інших президент назвав словосполучення "наші герої", які з першого дня війни і до сьогодні захищають Україну.

"Ще одне словосполучення варто згадати - "друга армія світу". Спершу воно виглядало загрозливо, потім небезпечно, після Бучі викликало огиду, а зараз – хіба що гірку усмішку", - зазначив він.

За словами Зеленського, від другої армії світу залишилися лише воєнні злочини, ганьба та ненависть.

"З'явилися слова, які зараз часто звучать. Щодня. Ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони не означали того, що означають сьогодні для нас... Насамперед, це слово – "руїни", але також "сирена", "повітряна тривога", "комендантська година", "блокпост", "колючий дріт" та "міни", - сказав він.

"Буде ще багато слів, які знатиме кожен. Які будуть мати сенс для кожного, дадуть шанс мільйонам. Це слова "відновлення", "кандидатство і членство", "гарантії", "безпека" і обов'язково слово "повернення". І, звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю: "визволення". Це слова нашого майбутнього. Це те, що ми зробимо із нашою червоною калиною, з нашою Україною", - додав президент.

Він також наголосив, що є три слова, заради яких Україна бореться упродовж 100 днів: "мир", "перемога", "Україна".