Політика

21:45 03.06.2022

Є три слова, заради яких ми боремося: "Мир", "перемога", "Україна" – Зеленський у зверненні на 100-й день війни

2 хв читати
Є три слова, заради яких ми боремося: "Мир", "перемога", "Україна" – Зеленський у зверненні на 100-й день війни

Президент України Володимир Зеленський під час спеціального відеозвернення, присвяченого 100 дням російсько-української війни, запропонував згадати слова, які найчастіше використовуються українцями в цей час.

"У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом - "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне - "повномасштабна війна"", - сказав Зеленський.

Серед інших президент назвав словосполучення "наші герої", які з першого дня війни і до сьогодні захищають Україну.

"Ще одне словосполучення варто згадати - "друга армія світу". Спершу воно виглядало загрозливо, потім небезпечно, після Бучі викликало огиду, а зараз – хіба що гірку усмішку", - зазначив він.

За словами Зеленського, від другої армії світу залишилися лише воєнні злочини, ганьба та ненависть.

"З'явилися слова, які зараз часто звучать. Щодня. Ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони не означали того, що означають сьогодні для нас... Насамперед, це слово – "руїни", але також "сирена", "повітряна тривога", "комендантська година", "блокпост", "колючий дріт" та "міни", - сказав він.

"Буде ще багато слів, які знатиме кожен. Які будуть мати сенс для кожного, дадуть шанс мільйонам. Це слова "відновлення", "кандидатство і членство", "гарантії", "безпека" і обов'язково слово "повернення". І, звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю: "визволення". Це слова нашого майбутнього. Це те, що ми зробимо із нашою червоною калиною, з нашою Україною", - додав президент.

Він також наголосив, що є три слова, заради яких Україна бореться упродовж 100 днів: "мир", "перемога", "Україна".

 

 

Теги: #війна #дата #слова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 03.06.2022
На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

20:39 03.06.2022
Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ Кирила

Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ Кирила

20:28 03.06.2022
Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

20:21 03.06.2022
Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

19:51 03.06.2022
Арахамія: З посиленою позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів між Україною та РФ

Арахамія: З посиленою позицією ми можемо ініціювати новий раунд переговорів між Україною та РФ

19:22 03.06.2022
Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

18:54 03.06.2022
Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

13:16 03.06.2022
МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

13:11 03.06.2022
За 100 днів українці вибороли на спортивному фронті 619 медалей - Гутцайт

За 100 днів українці вибороли на спортивному фронті 619 медалей - Гутцайт

12:45 03.06.2022
Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ

Сьомий пакет санкцій обов'язково буде

США допомагатимуть Україні у захисті від війни РФ стільки, скільки необхідно - посол Брінк

ОСТАННЄ

Швеція та Фінляндія мають довести, що не підтримують тероризм, зняти санкції з Туреччини - Ердоган

Статус кандидата в ЄС – мотивація для українського народу, вважає Зеленський

65% українців знають про благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова під час війни – дані соцопитування

Єрмак закликав країни Затоки приєднатися до вирішення глобальної енергетичної та продовольчої кризи

Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ

Сьомий пакет санкцій обов'язково буде

Угорщина наполягає на тому, щоб не включати главу РПЦ Кирила до нового санкційного пакета ЄС - ЗМІ

США допомагатимуть Україні у захисті від війни РФ стільки, скільки необхідно - посол Брінк

Польща сприятиме наданню Україні статусу кандидата в ЄС на засіданні Євроради у червні - міжурядові консультації

Зеленський: Відносини Польщі та України перейшли на новий етап – міцних та історичних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА