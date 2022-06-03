Погодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ може зайняти 2-3 місяці - Арахамія

Узгодження сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ може тривати кілька місяців, вважає голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я вважаю, що це займе 2-3 місяці точно, тому що це ж (санкції – ІФ) проходить парламентські комітети, а зараз після червня будуть канікули у багатьох парламентів (європейських держав – ІФ), тому це потрібно буде робити вже за їх (парламентаріїв – ІФ) повернення", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на питання ведучого про те, скільки часу може зайняти узгодження сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ.

Говорячи про те, які саме обмеження можуть увійти до сьомого пакета санкцій, нардеп зазначив, що швидше за все йтиметься про повне відключення російських банків від системи SWIFT і розширення списку російських олігархів, які підтримують путінський режим, проти яких слід запровадити персональні санкції.

Крім того, Арахамія наголосив, що Україна наполягатиме на запровадженні повного ембарго на енергоресурси з РФ, проте ймовірність його запровадження з урахуванням наближення опалювального сезону та дефіциту енергоресурсів на світовому ринку нардеп назвав незначною.

"Однак у цьому пакеті ми розробляємо так звані "SMART-санкції", вони точкові, але дуже болючі", - наголосив нардеп.

Як приклад, він назвав можливість запровадження санкцій проти страхових компаній, який обслуговують російські нафтові танкери. "Таким чином росія, яка має нафту, яку хочуть купувати інші країни, не матиме змоги перевозити цей продукт, тому що ніхто не захоче за це братися", - підсумував Арахамія.