Політика

15:02 02.04.2022

Кулеба у Варшаві провів зустріч з главою МЗС Японії, міністри обговорили кроки щодо застосування додаткових санкцій проти РФ

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Кулеба у Варшаві провів зустріч з главою МЗС Японії, міністри обговорили кроки щодо застосування додаткових санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України і глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі під час особистої зустрічі в Польщі синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.

"Зворушливий жест міністра закордонних справ Йосімаса Хаясі, який подарував мені малюнки японських дітей. Я передам їх українським солдатам. На нашій зустрічі у Варшаві ми синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії. Заборона на російську нафту, газ і вугілля необхідна", - написав Кулеба в Twitter.

 

Теги: #японія #мзс #кулеба
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