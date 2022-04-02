Кулеба у Варшаві провів зустріч з главою МЗС Японії, міністри обговорили кроки щодо застосування додаткових санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України і глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі під час особистої зустрічі в Польщі синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії.

"Зворушливий жест міністра закордонних справ Йосімаса Хаясі, який подарував мені малюнки японських дітей. Я передам їх українським солдатам. На нашій зустрічі у Варшаві ми синхронізували кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії. Заборона на російську нафту, газ і вугілля необхідна", - написав Кулеба в Twitter.