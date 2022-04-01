Політика

10:40 01.04.2022

ЄС має намір попередити Китай про наслідки допомоги РФ з боку Пекіна - глава ЄК

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ЄС має намір попередити Китай про наслідки допомоги РФ з боку Пекіна - глава ЄК

Європейські лідери під час віртуального саміту ЄС-Китай планують довести до глави КНР Сі Цзіньпіна свою позицію, згідно з якою економічна чи військова допомога РФ зіпсує міжнародну репутацію Китаю, передає агентство Bloomberg слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Жоден громадянин Європи не зможе зрозуміти підтримку можливості РФ вести війну. Це спричинить серйозну шкоду репутації Китаю тут, у Європі", - заявила фон дер Ляєн.

За словами глави Єврокомісії, Китай має захистити суверенітет України та закликати РФ поважати міжнародне право.

Саміт ЄС-Китай відбудеться у п'ятницю. Як очікується, події в Україні та їхній глобальний вимір стануть головною темою зустрічі.

ЄС на відеоконференції представлятимуть голова Європейської ради Шарль Мішель та фон дер Ляєн, а також високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Китайську сторону - спочатку прем'єр Держради Лі Кецян, а у другій половині дня - Сі Цзіньпін.

Теги: #китай #єс #агресія_рф
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