Політика

16:13 31.03.2022

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

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Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Пошук оптимальних рішень щодо проблеми Криму буде лише двостороннім, і жодні треті країни в рамках договору щодо гарантій безпеки в нього не втручатимуться.

"Загалом на всі спірні території, зокрема ОРДЛО, Крим, Севастополь, не поширюється дія міжнародних гарантій безпеки. Лише двосторонні консультації. А це означає, що стосовно цих територій жодні треті країни в рамках договору щодо гарантій безпеки не втручатимуться у проблематику пошуку оптимальних рішень", - ідеться у коментарі члена української делегації на переговорах із Росією, народного депутата Рустема Умерова, переданому в четвер агентству "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона запропонувала своє бачення кримської проблематики. Й воно цілком конкретне, точне", - написав Умеров.

"Додам лише, що, як зауважив під час брифінгу Мустафа Джемілєв, проблематику Криму та Севастополя треба вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом. Без будь-якої військової ескалації", - наголосив він.

Теги: #умеров #крим
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