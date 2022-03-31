Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

Італія може опинитися серед країн-гарантів виконання угод між Україною та Росією, заявив у четвер глава італійського уряду Маріо Драгі.

"Україна та Росія попросили, щоб Італія була гарантом виконання положень можливої угоди між ними", - заявив він під час пресконференції.

Говорячи про нещодавню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, Драгі повідомив, що під час бесіди "висловив упевненість, що для вирішення ключових проблем потрібна зустріч Путіна з Зеленським".

"Путін відповів мені, що час для цього ще не настав", - додав прем'єр Італії. За словами Драгі, російський лідер пояснив йому, що наразі зарано говорити про припинення вогню в Україні.