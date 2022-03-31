Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

Під час саміту лідерів Європейського Союзу та Китаю, який відбудеться 1 квітня, основною темою обговорення буде війна, яку проти України веде Росія, та її негативний вплив на глобальні системи безпеки, економіки і торгівлі.

Про це напередодні саміту повідомляє Європейська комісія.

"З огляду на серйозність останніх подій очікується, що дискусія під час саміту буде зосереджена на невиправданій та неспровокованій агресії Росії проти України та її негативному впливі на систему, засновану на правилах, глобальну безпеку та економіку", - зазначено у пресрелізі.

Крім того, лідери ЄС та Китаю розглянуть всеосяжний двосторонній порядок денний між Брюсселем та Пекіном, зокрема торговельні та інвестиційні відносини, заходи щодо боротьби зі зміною клімату, цифрові технології, права людини, відновлення економіки після пандемії, а також регіональні питання.

Саміт відбудеться у форматі відеоконференції. ЄС представлятимуть президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель за участю Верховного представника Жозепа Борреля, Китай – прем'єр-міністр Лі Кецян.