Політика

14:18 31.03.2022

Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

1 хв читати
Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

Під час саміту лідерів Європейського Союзу та Китаю, який відбудеться 1 квітня, основною темою обговорення буде війна, яку проти України веде Росія, та її негативний вплив на глобальні системи безпеки, економіки і торгівлі.

Про це напередодні саміту повідомляє Європейська комісія.

"З огляду на серйозність останніх подій очікується, що дискусія під час саміту буде зосереджена на невиправданій та неспровокованій агресії Росії проти України та її негативному впливі на систему, засновану на правилах, глобальну безпеку та економіку", - зазначено у пресрелізі.

Крім того, лідери ЄС та Китаю розглянуть всеосяжний двосторонній порядок денний між Брюсселем та Пекіном, зокрема торговельні та інвестиційні відносини, заходи щодо боротьби зі зміною клімату, цифрові технології, права людини, відновлення економіки після пандемії, а також регіональні питання.

Саміт відбудеться у форматі відеоконференції. ЄС представлятимуть президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель за участю Верховного представника Жозепа Борреля, Китай – прем'єр-міністр Лі Кецян.

Теги: #китай #єс #саміт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 31.03.2022
ЄС розпочинає переговори про приєднання України до програми, яка дасть змогу після війни відновити екосистему

ЄС розпочинає переговори про приєднання України до програми, яка дасть змогу після війни відновити екосистему

07:27 31.03.2022
Дипломати США та ЄС обговорили питання посилення тиску на РФ у зв'язку із ситуацією в Україні

Дипломати США та ЄС обговорили питання посилення тиску на РФ у зв'язку із ситуацією в Україні

17:53 30.03.2022
Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

20:48 29.03.2022
Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

19:46 29.03.2022
Путін був готовий іти далі на Європу, але його зупинила Україна – високопоставлений європейський урядовець

Путін був готовий іти далі на Європу, але його зупинила Україна – високопоставлений європейський урядовець

19:15 29.03.2022
ЄС і США створять стратегічний Діалог щодо Росії

ЄС і США створять стратегічний Діалог щодо Росії

18:18 29.03.2022
ЄС і США можуть ухвалити рішення постачати Україні зброю наступального характеру – високопоставлений європейський чиновник

ЄС і США можуть ухвалити рішення постачати Україні зброю наступального характеру – високопоставлений європейський чиновник

15:31 29.03.2022
ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

ЄС, як і G7, відкидає вимогу РФ оплачувати газ у рублях - Єврокомісія

14:33 29.03.2022
ГУР Міноборони України оприлюднило список співробітників ФСБ РФ, які діють у країнах ЄС

ГУР Міноборони України оприлюднило список співробітників ФСБ РФ, які діють у країнах ЄС

08:00 29.03.2022
ЄС планує звільнитися від російських енергоносіїв раніше, ніж від викопного палива взагалі

ЄС планує звільнитися від російських енергоносіїв раніше, ніж від викопного палива взагалі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

Кулеба та Дуда у Варшаві обговорили боротьбу України з російською агресією

Орбан лідирує у передвиборчих опитуваннях та має шанси знову обійняти посаду прем'єра Угорщини

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА