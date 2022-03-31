Орбан лідирує у передвиборчих опитуваннях та має шанси знову обійняти посаду прем'єра Угорщини

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знову очолити уряд республіки за підсумками виборів 3 квітня, оскільки обіцяє угорцям забезпечити країні мир та безпеку, повідомляє у четвер видання Politico.

"Орбан уникнув перетворення його кампанії на референдум про його історію з Москвою. Натомість йде одна проста ідея: він утримає Угорщину від війни, його опоненти - ні", - пише Politico.

Видання повідомляє, що у всій Угорщині з'явилися плакати з фото прем'єр-міністра та підписом "Давайте збережемо мир та безпеку Угорщини!".

Сам Орбан, незважаючи на те, що країна дозволяє НАТО розміщувати війська на своїй території, заявляє, що лише у разі перемоги його партії Угорщина буде у безпеці, пише Politico.

У свою чергу член опозиційної Демократичної коаліції Клара Добрев заявила Politico, що війна Росії проти України "підсилила почуття відсутності безпеки серед угорців", і тепер перед країною стоїть вибір "Орбан чи Європа".

Демократична коаліція входить до альянсу з опозиційних партій United for Hungary, який є головним суперником "Фідес-ХДНП" на майбутніх виборах. Крім коаліції, до нього входять "Йоббік", Угорська соціалістична партія, "Діалог за Угорщину", Зелена партія Угорщини та "Моментум".

Кандидатом на посаду прем'єр-міністра від альянсу є Петер Маркі-Зай. Раніше цього тижня він заявив Politico, що Орбан не зможе забезпечити безпеку країні.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться в неділю, 3 квітня.