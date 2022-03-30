Політика

19:59 30.03.2022

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

1 хв читати
Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про плани Вашингтона виділити Україні безпосередню фінансову допомогу на $500 млн, йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Президент Байден поінформував президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 млн у формі прямої бюджетної підтримки", - наголошується в документі.

Лідери двох країн також обговорили те, як США із союзниками та партнерами намагаються виявити додаткові можливості для надання допомоги оборонними засобами українським військовим. Йшлося і про те, як США намагаються "задовольнити основні запити України у сфері безпеки".

Крім того, Зеленський представив Байдену інформацію про стан переговорів України та Росії, також йдеться у пресрелізі.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 30.03.2022
МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

20:01 30.03.2022
Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

Міненерго впровадило порядок обмежених пропорційних розрахунків "ГарПоку" із ВДЕ-генерацією на період воєнного стану

19:43 30.03.2022
Байден для забезпечення виробництва акумуляторів може вдатися до закону епохи Корейської війни

Байден для забезпечення виробництва акумуляторів може вдатися до закону епохи Корейської війни

19:32 30.03.2022
Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

19:20 30.03.2022
Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

19:05 30.03.2022
Шмигаль розраховує, що уряд Норвегії закличе норвезькі компанії вийти з російського ринку

Шмигаль розраховує, що уряд Норвегії закличе норвезькі компанії вийти з російського ринку

17:56 30.03.2022
Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

Берлін планує передати Києву гранатомети, міномети, дрони-розвідники і транспорт - ЗМІ

17:53 30.03.2022
Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

Тиск ЄС на РФ продовжиться до припинення агресії та виведення російських військ із України - Боррель

17:06 30.03.2022
Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

16:44 30.03.2022
Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Голова МАГАТЕ припускає залучення його інспекторів на АЕС України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Подоляк: Абрамович є ефективним посередником між Україною та РФ

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

Міжнародний договір про гарантії безпеки дасть Україні надійний захист від можливої нової агресії

Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

Путін був готовий іти далі на Європу, але його зупинила Україна – високопоставлений європейський урядовець

Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу та мир – "Євросолідарність"

ЄС і США створять стратегічний Діалог щодо Росії

Ірландія наказала чотирьом високопоставленим офіційним особам РФ залишити країну - заява МЗС

Чехія висилає російського дипломата

Україна озвучила свою позицію на перемовинах у Стамбулі — Офіс Президента

Бельгія висилає 21 дипломата РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА