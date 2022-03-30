Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про плани Вашингтона виділити Україні безпосередню фінансову допомогу на $500 млн, йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Президент Байден поінформував президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 млн у формі прямої бюджетної підтримки", - наголошується в документі.

Лідери двох країн також обговорили те, як США із союзниками та партнерами намагаються виявити додаткові можливості для надання допомоги оборонними засобами українським військовим. Йшлося і про те, як США намагаються "задовольнити основні запити України у сфері безпеки".

Крім того, Зеленський представив Байдену інформацію про стан переговорів України та Росії, також йдеться у пресрелізі.