Політика

07:38 30.03.2022

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

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Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зараз наші союзники та партнери працюють над введенням нового санкційного пакета проти РФ. На додаток до секторальних обмежень, під прицілом опиняються ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК", - заявив Єрмак на брифінгу в офісі президента.

Зокрема, за словами глави Офісу президента, необхідно запроваджувати санкції проти найбільших російських банків та ембарго на експорт нафти з Росії та заборону Росії користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти. Також потрібна заборона повернення коштів, отриманих від торгівлі нею.

"Ми маємо намір вийти на темп щотижневого посилення тиску санкцій проти Росії", - сказав він.

 

 

 

Теги: #україна #пакет #росія #санкції
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