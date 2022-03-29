Політика

21:03 29.03.2022

Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

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Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки України накладає на неї обтяження – Подоляк

Підписання Росією багатостороннього договору про гарантії безпеки для України накладає на неї низку обтяжень, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Присутність Росії як країни-підписанта багатостороннього договору щодо гарантій безпеки України накладає на росіян багато додаткових обтяжень", - написав Подоляк у телеграмі.

"Це дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки у рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами", - додав він.

За словами Подоляка, прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики та фіксації нинішнього становища на 15 років означає, як мінімум, повернення теми Криму до переговорного порядку денного.

 

 

 

Теги: #росія #договір #обтяженн
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