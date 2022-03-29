Політика

16:51 29.03.2022

Глава МЗС Туреччини повідомив про зближення позицій РФ і України, очікує обговорення складніших тем главами МЗС

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Глава МЗС Туреччини повідомив про зближення позицій РФ і України, очікує обговорення складніших тем главами МЗС

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у вівторок заявив, що на переговорах делегацій України та Росії вдалося досягти зближення позицій щодо деяких питань, складніші теми обговорять на наступних раундах переговорів глави МЗС РФ і України.

"На українсько-російських переговорах у Стамбулі зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій", - сказав Чавушоглу, слова якого наводять турецькі ЗМІ.

"Складніші теми порядку денного переговорів Києва та Москви розглянуть на подальших етапах глави МЗС України та РФ", - вважає він.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.

Теги: #чавушоглу #мзс #туреччина
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