Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій - Джонсон

Угоди між Росією та Україною буде недостатньо для зняття з РФ британських санкцій, заявив у вівторок прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", - заявив прессекретар прем'єра, слова якого наводять британські ЗМІ.

"Він сказав, що тиск на Путіна має бути посилено і за рахунок подальших економічних заходів, і за рахунок надання військової допомоги (Україні - ІФ), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить свій курс", - додав прессекретар.

З такими заявами виступив британський прем'єр на зустрічі з міністрами, наголошується у повідомленнях.