Арахамія: Підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі Зеленський-Путін

Глава фракції "Слуга народу" і глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія вважає, що підготовлено достатньо матеріалів для організації зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що вже достатньо напрацьовано матеріалів, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Російської Федерації. Направили таку пропозицію Російській Федерації і очікуємо від неї відповіді", - сказав Арахамія після завершення українсько-російських переговорів у вівторок у Стамбулі.