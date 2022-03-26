Байден назвав заяви Путіна про денацифікацію України цинічними та брехнею

Президент США Джозеф Байден наголосив, що заяви президента Росії Володимира Путіна про денацифікацію України є цинічними та брехнею.

"Мета Путіна - сказати, що він денацифікує Україну. Це брехня, це просто цинічно, він знає це, і це також непристойно. Президент Зеленський, який демократично обраний, є євреєм, сім'я його батька пройшла через нацистський Голокост, а Путін має нахабство, як і всі автократи до нього, вважати, що має рацію той, хто сильніший", - зазначив Байден.

Водночас Байден нагадав, що перед нинішньою кризою НАТО й США місяцями працювали над тим, щоб взаємодіяти з РФ задля запобігання війні, проте Росія відповідала на них "брехнею та ультиматумами". За його словами, Росія "від самого початку була схильна до насильства".

"Неодноразово він стверджував: "Ми не зацікавлені у війні", гарантував, що він не переміститься, неодноразово говорив, що він не вторгнеться в Україну, неодноразово говорив, що російські війська вздовж кордону були там для навчань – усі 180 тис. Просто не існує виправдання чи провокації для вибору Росією війни", - наголосив президент США.