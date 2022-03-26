Політика

14:44 26.03.2022

Дипломати КНР запитували у Вашингтоні докладні відомості про санкції проти РФ - ЗМІ

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Дипломати КНР запитували у Вашингтоні докладні відомості про санкції проти РФ - ЗМІ

Компанії та урядовці КНР прагнуть з'ясувати, як дотримуватися санкцій США проти Росії, повідомило агентство Bloomberg.

"Китайські дипломати у Вашингтоні контактували з американськими колегами та запитували подробиці стосовно санкцій", - ідеться в повідомленні агентства з посиланням на джерела.

У Китаї, за даними агентства, юристи та консультанти оцінки фінансових ризиків заявляють, що спостерігають зростання запитів китайських клієнтів, які хочуть переконатися в тому, що вони дотримуються санкцій західних країн проти Росії. Багато запитів стосується продажу в Росію товарів, до яких застосовуються американські технології, а також транзакцій у доларах, пов'язаних з експортом. За словами юристів, більшість китайських компаній вжили заходів, щоб уникнути порушення санкцій.

Агентство повідомляє з посиланням на офіційних осіб США, що "існує мало доказів того, що Китай обходить американські санкції".

Теги: #сша #китай #санкції_рф
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