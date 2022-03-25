Політика

15:24 25.03.2022

МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

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МЗС у відповідь на заяву Сіярто: Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії - означає давати РФ більше простору для наступу та вбивств

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що країна не дозволить постачання зброї Україні через свою територію і не відмовиться від російських нафти та газу, закликавши Угорщину переглянути свою позицію заради спільного миру в Європі.

"Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі. Зараз ідеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема й угорське суспільство", - написав спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму фейсбуці.

Він наголосив, що це не війна України, а війна Росії проти всього демократичного світу.

"Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ, - це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств", - зазначили в МЗС.

Раніше Сіярто заявив, що Угорщина не хоче ризикувати життям і безпекою угорського народу й не дозволить постачання зброї Україні через свою територію, а також не відмовиться від російських нафти та газу.

"Учора на саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги українців: дозволити постачання зброї через нашу країну та одночасно припинити купувати природний газ та нафту у Росії. Ми розуміємо, що президент України та український народ важливіші за все. Проте для нас безпека Угорщини й угорського народу має першорядне значення. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб утримати Угорщину від війни, тому ми не допустимо постачання зброї на нашу територію", - написав Сіярто у фейсбуці у п'ятницю.

 

Теги: #війна #мзс #угорщина #сіярто
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