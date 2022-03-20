Політика

17:04 20.03.2022

Ми очікуємо, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинення агресії Росії - Стефанішина

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Ми очікуємо, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинення агресії Росії - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікує, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинки агресії Росії.

"Ми очікуємо, що Китай, США і великі країни західного світу об'єднають свої зусилля, щоб зупинити агресію Російської Федерації і війну на території України. Зараз політичне лідерство КНР у цьому напрямку набагато важливіше будь-яких інших рішень військового співробітництва", - йдеться в повідомленні Українського медіацентру з посиланням на брифінг Стефанішиної.

За її словами, за останні роки Україна вибудовувала міцні та стабільні відносини з Китаєм.

Теги: #китай #війна #стефанішина
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