Політика

18:45 19.03.2022

Порошенко закликав союзників бути більш рішучими: Маємо разом примусити Путіна до миру

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Порошенко закликав союзників бути більш рішучими: Маємо разом примусити Путіна до миру

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об'єднати зусилля для примушення президента РФ Володимира Путіна до миру.

"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню – це точно те, чого ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація – ніяких компромісів за рахунок України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", – наводить слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

"Друга рекомендація – не вірте Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов'язань, які Росія і Путін брали на себе. Ми маємо бути сильними і примусити Путіна до миру", – вважає Порошенко.

"Хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози у цій війні вже є. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони, зокрема й країн НАТО. І тут уже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте посилити санкції. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили потужнішими – і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", – наголосив політик.

 

Теги: #порошенко #заклик
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