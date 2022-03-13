Порошенко: Після обстрілу Яворівського центру союзникам настав час відкривати другий фронт

Ракетний обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові Львівської області – це акт тероризму на кордоні з НАТО, сказав п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Він закликав союзників відкрити другий фронт протидії російській агресії, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"З перших днів нам потрібні протитанкові системи оборони та протиповітряні системи захисту. Нам потрібні військові винищувачі. І сьогодні саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії Росії", – упевнений Порошенко.

"Другий фронт не означає присутності солдатів НАТО. Йдеться про надання нам оборонної зброї. Це також передбачає постачання нам протиповітряних систем. Нам потрібна фінансова допомога. Також гуманітарна допомога. Як потрібні нам і нові санкції для того, щоб мотивувати Путіна зупинити агресію і забратися з нашої країни", – заявив політик.

"Нам також потрібне окреме спеціальне рішення щодо ленд-лізу на основі надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми боремося не лише за українську землю. Ми боремося тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію", – зазначив п'ятий президент.