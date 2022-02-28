Політика

16:57 28.02.2022

ВР має намір звернутися до ЄС щодо прийняття України до Євросоюзу за спецпроцедурою – Разумков

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ВР має намір звернутися до ЄС щодо прийняття України до Євросоюзу за спецпроцедурою – Разумков

Погоджувальна рада керівників фракцій та груп парламенту ініціює звернення Верховної Ради до Європейського Союзу про негайне прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою, повідомив народний депутат Дмитро Разумков (позафракційний).

"Сьогодні Верховна Рада провела засідання погоджувальної ради і підготувала ряд надважливих рішень! Перше - звернення від ВР до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою!" - написав Разумков у понеділок у Facebook.

За його словами, погоджувальна рада також вирішила звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити Російську Федерацію із Ради Безпеки ООН.

"Готується законопроєкт про конфіскацію активів держави-агресора на території України", - розповів Разумков.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1941278069413507&id=100005939985790

Теги: #вр #єс #разумков
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