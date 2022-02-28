Політика

11:26 28.02.2022

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України – глава МЗС

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Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України – глава МЗС

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутинську коаліцію для підтримки України в Народній війні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України в Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій. Росія вже зазнає нечуваних втрат. І це лише початок", - наводить слова міністра закордонних справ України Дмитра Куліби пресслужба МЗС України у Telegram у понеділок.

Зазначено, що за перші 100 годин оборони України від російських загарбників українська дипломатія мобілізувала понад $1 млрд допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських Сил оборони.

"США, Канада, Велика Британія, Австралія, ЄС та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки. Зараз вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, щоб більш ефективно відбивати напади ворога в повітрі", - поінформували в МЗС України.

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій, зокрема фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, запроваджено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.

"Російський рубль уже обвалився до історичного мінімуму. Вперше в сучасній історії санкції накладені проти діючого глави держави Володимира Путіна. Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ. 32 країни закрили свій повітряний простір для російських компаній та літаків", - додали в МЗС України.

Крім того, у Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації RT та Sputnik.

"Коаліція розвиває санкційний наступ на державу-агресора. Розпочалася підготовка четвертого пакета санкцій проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. ЄС розглядає створення т.зв. реєстру російських корупціонерів, до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансових відносин або робити бізнес із цивілізованим світом", - наголошується в повідомленні.

У МЗС розповіли, що партнери ухвалили рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі понад $1,5 млрд.

"Ми залучили понад $160 млн для забезпечення першочергових гуманітарних потреб українців, постраждалих від російської агресії. Розміри цієї допомоги збільшуються щодня", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #мзс #агрессия_рф #кулеба
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