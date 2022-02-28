Бразилія в конфлікті навколо України зберігатиме нейтралітет - президент

Бразилія займатиме нейтральну позицію у російсько-українському конфлікті та виступатиме проти введення санкцій, заявив бразильський президент Жаїр Болсонару.

"Ми не прийматимемо чийсь бік, ми продовжуватимемо зберігати нейтралітет і допомагати всім, чим можливо", - сказав Болсонару на пресконференції в Сан-Паулу.

Він зазначив, що в ООН Бразилія виступатиме проти санкцій, і не має наміру засуджувати дії російського керівництва щодо України, зауваживши, що "більша частина населення України говорить російською".

Болсонару також заявив, що він не вважає, що Росія допустить якогось масового кровопролиття в Україні.

"Глава держави, подібний до глави Росії, ніде не хоче влаштовувати різанину", - сказав він, додавши, що на Донбасі "близько 90% населення хотіли зблизитися з Росією".