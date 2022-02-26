Політика

09:01 26.02.2022

Кулеба: Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку

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Кулеба: Вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вимагає від світу повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку у відповідь на війну проти України.

"Київ, наше прекрасне мирне місто, пережило ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет. Одна з них влучила в житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських воєнних злочинців!" - написав Кулеба у Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497463617767227395?s=20&t=LOYMjgKNu_hysNAPYHMWzQ

Теги: #війна #мзс #заклик
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