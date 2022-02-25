Політика

20:08 25.02.2022

МЗС закликає негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT

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МЗС закликає негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT

У Міністерстві закордонних справ України закликають інші країни негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT.

"Ми закликаємо деякі європейські країни не керуватися вузькими політичними інтересами, коли мова йде про захист безпеки не лише українських громадян, але і безпеки усіх громадян Європи. На кону стоїть подальша доля міжнародної архітектури безпеки та глобального світоустрою, заснованого на повазі до Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права. Росія має бути негайно відключена від платіжної системи SWIFT. Діяти потрібно зараз та без зволікань", - йдеться в заяві МЗС України в п'ятницю.

У документі наголошується, що Україна вдячна США, Канаді, ЄС та іншим міжнародним партнерам за введення нових економічних санкцій проти РФ, водночас ці заходи поки що недостатні, щоб зупинити російську війну проти України. Зазначається, що Україна також звернулася до партнерів, щоб надати їй додаткове озброєння, щоб посилити оборонні можливості.

"Ми також активно залучаємо фінансову та гуманітарну підтримку для України та українських громадян. Російська Федерація має припинити збройну агресію проти України та розпочати діалог про мирне врегулювання. Це допоможе зберегти людські життя та попередити катастрофу, масштаби якої Європа не бачила з часів Другої світової війни", - закликали до МЗС України.

У заяві зазначається, що РФ чинить грубі порушення правил ведення війни та інших норм міжнародного права в Україні. "У зв’язку із численними воєнними злочинами та порушенням Римського статуту з боку РФ, МЗС України разом з Офісом Генерального прокурора України здійснює збір матеріалів для передачі в Міжнародний кримінальний суд, аби притягнути російське керівництво до найсуворішої відповідальності", - йдеться в заяві.

Теги: #рф #мзс #swift
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