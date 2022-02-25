Політика

15:00 25.02.2022

Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію – Пєсков

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Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію – Пєсков

Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію, повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР і ДНР, зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", - сказав Пєсков.

"У цьому контексті у відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", - повідомив речник президента.

Теги: #війна #переговори #пєсков
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