Політика

12:42 25.02.2022

Президент Єврокомісії запевнила Зеленського в солідарності та підтримці ЄС

1 хв читати
Президент Єврокомісії запевнила Зеленського в солідарності та підтримці ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнила його в солідарності та підтримці ЄС.

"Сьогодні вранці я говорила з мужнім президентом Зеленським у той час, як він продовжує керувати своєю країною перед російським вторгненням. У цей скрутний час я запевнила його в нашій солідарності та підтримці", - написала фон дер Ляєн у Twitter у п'ятницю.

Раніше Володимир Зеленський подякував голові Єврокомісії за рішення про надання додаткової фінансової допомоги та заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ.

Джерело: https://twitter.com/vonderleyen/status/1497146704499511297?s=20&t=96a73mCoPdY0D8GwIKU-8A

Теги: #єврокомісія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 22.02.2022
Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

22:17 21.02.2022
Президенти Єврокомісії фон дер Ляєн і Євроради Мішель виступили з заявою для преси після визнання Путіним незалежності "ЛДНР" - будуть санкції

Президенти Єврокомісії фон дер Ляєн і Євроради Мішель виступили з заявою для преси після визнання Путіним незалежності "ЛДНР" - будуть санкції

18:49 19.02.2022
Глава Єврокомісії: вітаю мужність Зеленського та українського народу в ці важкі часи

Глава Єврокомісії: вітаю мужність Зеленського та українського народу в ці важкі часи

07:38 12.02.2022
Радник президента США і заступник голови Єврокомісії обговорили санкції проти РФ у світлі ситуації навколо України

Радник президента США і заступник голови Єврокомісії обговорили санкції проти РФ у світлі ситуації навколо України

20:48 11.02.2022
Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

15:32 02.02.2022
Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

16:49 01.02.2022
Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

06:50 01.02.2022
Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

Зеленський обговорив із Домбровскісом пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію в Україні

20:33 31.01.2022
Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого

Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд буде підписано 1 лютого

15:33 28.01.2022
ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

ЄК має надати свій висновок на сертифікацію німецьким регулятором "Північного потоку 2" - представник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет санкцій ЄС сильно вдарить по Росії

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

РФ не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом - МЗС РФ

Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України

Президент Євроради закликає Путіна негайно зупинити насильство: подальший пакет санкцій готується

Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

Байден вірить, що нинішня ситуація з Росією не триватиме довго за умови впровадження проти неї санкцій

Байден розпорядився про нові "потужні" санкції проти РФ та про обмеження на експорт

Прем'єр Бельгії: для Росії потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати

Лондон розширить економічні санкції для РФ у разі продовження агресії – постпред Британії при ООН

"Сила і честь", "Розумна політика" та "Наші" мають підтримку для проходження до Ради

Зеленський має найвищий рейтинг довіри громадян серед політиків – опитування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА