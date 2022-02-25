Президент Єврокомісії запевнила Зеленського в солідарності та підтримці ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнила його в солідарності та підтримці ЄС.

"Сьогодні вранці я говорила з мужнім президентом Зеленським у той час, як він продовжує керувати своєю країною перед російським вторгненням. У цей скрутний час я запевнила його в нашій солідарності та підтримці", - написала фон дер Ляєн у Twitter у п'ятницю.

Раніше Володимир Зеленський подякував голові Єврокомісії за рішення про надання додаткової фінансової допомоги та заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ.

Джерело: https://twitter.com/vonderleyen/status/1497146704499511297?s=20&t=96a73mCoPdY0D8GwIKU-8A