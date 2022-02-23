Політика

07:55 23.02.2022

Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

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Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що стратегія запровадження санкцій проти Російської Федерації хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко.

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. ДНР/ЛНР, ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями - це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", - сказав Кулеба на брифінгу за результатами переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні у вівторок.

Він наголосив, що президент Росії Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це містить регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більше ніж раді бачити це", - зазначив Кулеба.

 

 

Теги: #рф #україна #санкції #кулеба
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