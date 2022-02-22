Порошенко запропонує план зміцнення оборони України на зустрічі лідерів фракцій із Зеленським

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко має намір на сьогоднішній зустрічі лідерів фракцій і груп з президентом Володимиром Зеленським презентувати план зміцнення оборони України.

"Сьогодні я йду щоб презентувати план зміцнення оборони країни, збільшення бойових можливостей українського війська, зміцнення територіальної оборони, збільшення фінансування..." ,- сказав Порошенко журналістам у вівторок ввечері.

Він нагадав, що у вівторок Верховна Рада нарешті внесла до порядку денного сесії його законопроєкт про збільшення фінансування Збройних сил України.

"Ми йдемо, щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі йти в Україну", - зазначив народний депутат.

Порошенко наголосив, що після одностороннього виходу РФ з Мінських угод немає необхідності дотримуватися відстані, передбаченої для відведення від лінії розмежування на Донбасі української важкої техніки й артилерії.

"Ми повинні проголосувати в парламенті законопроєкт про відповідальність за колаборацію, щоб перешкодити Росії в її інформаційній війні", - сказав депутат.

"Ми вимагатимемо збільшити оборонні можливості Києва, виставити збройні сили на північному, північно-східному напрямках, забезпечити розосередження українського війська, підвищення ефективності протиповітряної та протиракетної оборони", - зазначив Порошенко.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс Україна", президент сьогодні зустрічається з лідерами фракцій і груп. Повз журналістів, які перебувають біля одного з під'їздів офісу глави держави пройшли крім Порошенка, лідер фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар.