Політика

18:26 22.02.2022

Кулеба: Найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це забрати Україну до себе

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Кулеба: Найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це забрати Україну до себе

Найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі забрати Україну до себе, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Питання номер один, я про це чітко заявив у Брюсселі, я закликав ЄС невідкладно відкинути всі вагання, всі стриманості та скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі забрати Україну до себе", - сказав Кулеба на брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

Крім того, глава МЗС додав, що зараз ключове, що можуть зробити партнери, це почати застосування санкцій проти РФ.

"Буквально вчора вже перші рішення почали з'являтися, сьогодні їх буде більше, і проти РФ будуть застосовані санкції. Це перша хвиля санкцій, але серед неї вже є такий потужний крок, як рішення Німеччини припинити сертифікацію "Північного потоку-2". (...) Я офіційно подякував своїй колезі, міністерці закордонних справ Німеччини за ухвалення цього рішення. Але потрібні ще більші санкції", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що, за наявною в Україні інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні полягав у тому, що за його рішення йому нічого не буде.

"А коли немає покарання, то апетит зростає прямо в ході агресії. Я з обережним оптимізмом відзначаю, то нарешті партнери почули нас і, і не вагаючись, почали застосовувати перші санкції", - пояснив міністр.

Теги: #єс #мзс #кулеба
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