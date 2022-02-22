У ВР зареєстровано пропозиції про розірвання дипвідносин із РФ та про звернення до Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про звернення парламенту до президента Володимира Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, про розірвання дипломатичних відносин із Російською Федерацією.

Як повідомляється на сайті парламенту, народний депутат Оксана Савчук (позафракційна) пропонує Верховній Раді звернутися до Зеленського з проханням оголосити воєнний стан на територіях Луганської та Донецької областей, а також припинити транспортне сполучення з Російською Федерацією та закрити кордон із РФ та Білоруссю (проєкт постанови №7095).

Савчук також зареєструвала проєкт постанови №7093 про розірвання дипломатичних відносин між Україною та РФ. Припинити дипломатичні зносини з Росією пропонує й нардеп Олексій Гончаренко (проєкт постанови №7092).