Політика

15:42 22.02.2022

ВР має просити ООН провести Раду безпеки в Києві - Тимошенко

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ВР має просити ООН провести Раду безпеки в Києві - Тимошенко

Верховна Рада має звернутися до ООН із проханням провести засідання Ради безпеки у столиці України, заявила лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Наступне звернення, яке має зробити український парламент, - до Організації Об'єднаних Націй, до Генерального секретаря з вимогою на території України, у Києві, провести Раду безпеки та ухвалити всі рішення, які Організація Об'єднаних Націй зобов'язана зараз зробити", - сказала Тимошенко на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона наголосила, що регламент Ради безпеки ООН дає змогу зробити це.

Теги: #тимошенко #рада #оон
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