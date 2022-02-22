Нардеп Бойко закликав вирішувати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

Конфлікт із Російською Федерацією через визнання незалежності непідконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей необхідно вирішувати виключно дипломатичним шляхом із залученням міжнародних посередників, заявив співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.

"Жоден політик в українському парламенті не погодиться, що Донбас, Донецьк і Луганськ не є Україною. Але щоб не трапилося так, як сталося з Кримом, коли всі ми говоримо, що Крим - це Україна. На словах ми всі підтримуємо, але на справі Крим відрізали в економічному та побутовому плані. Сьогоднішня ситуація потребує зважених рішень… Напругу навколо України та всередині країни потрібно вирішувати лише дипломатичним шляхом за участю міжнародних посередників", - сказав Бойко у вівторок із трибуни Верховної Ради України.

За словами депутата, якщо напруга триватиме ще декілька місяців, то українська економіка може цього не витримати.

"Лише дипломатичним виваженим шляхом ми можемо відновити справедливість і мир у країні", - зазначив співголова "ОПЗЖ".

Бойко наголосив, що насамперед потрібно відновити економічні відносини з Донбасом, щоб повернути прихильність жителів регіону.