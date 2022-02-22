Політика

13:18 22.02.2022

Тимчасового повіреного у справах України в РФ відкликано для проведення консультацій - МЗС України

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Тимчасового повіреного у справах України в РФ відкликано для проведення консультацій - МЗС України

Міністерство закордонних справ України відкликає тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила для консультацій у зв'язку із визнанням РФ незалежності непідконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

"У зв'язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України - "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки" тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила було викликано до України для проведення консультацій", - повідомила пресслужба МЗС у вівторок.

Теги: #мзс #агресія_рф #дипломатія
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