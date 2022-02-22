Боррель анонсував скликання ради глав МЗС країн ЄС щодо санкцій проти Росії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який перебуває у Франції, повідомив журналістам, що проведе термінове засідання неформальної ради глав МЗС країн ЄС, присвячене темі санкцій Євросоюзу у відповідь на дії Росії щодо України.

"Пріоритетна увага сьогодні прикута до того, що відбувається наразі на українсько-російському кордоні. Користуючись тим, що всі або майже всі міністри (іноземних справ країн ЄС) перебувають у Парижі (на нараді глав МЗС зі співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні), я скликав надзвичайну раду із закордонних справ, яку Франція організує тут же, у Парижі після наради щодо Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав глава дипломатії ЄС.

Незважаючи на те, що засідання буде неформальним, пояснив Боррель, міністри ухвалять рішення щодо "європейської відповіді" Росії. "Очевидно, що ця відповідь матиме форму санкцій, зміст яких міністри обговорять на підставі моєї пропозиції", - заявив Боррель, нагадавши, що в Євросоюзі ухвалення санкцій входить до компетенції ради ЄС. "І я впевнений, що його ухвалять одноголосно", - сказав Боррель.

Він зазначив, що у вівторок уранці тривала підготовка відповідного тексту, у другій половині дня Рада ЄС ухвалить рішення щодо санкцій. Одночасно, уточнив Боррель, це не означає, що у вівторок буде ухвалено всі рішення. Поки що йдеться лише про термінові рішення.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок увечері підписав указ про визнання незалежності "Луганської та Донецької народних республік".