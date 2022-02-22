Климпуш‑Цинцадзе про легалізацію присутності РФ в ОРДЛО: Наполягатимемо на пріоритеті оборонних питань та санкціях проти агресора

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції в ЄС, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш‑Цинцадзе заявляє про важливість плану відсічі у відповідь на рішення РФ легалізувати свою присутність в окремих районах Донецької та Луганської областей шляхом визнання їх окремими "державами".

"Наполягатимемо, щоб парламент нарешті виніс оборонні питання у пріоритет. Наполягатимемо на зверненні до міжнародних інститутів і парламентів світу про пакет серйозних санкцій проти агресора. Наполягатимемо на діях української виконавчої влади у відповідь на вихід Росії з Мінських домовленостей і чергове зневажання суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - написала Климпуш‑Цинцадзе у Facebook.

Вона наголосила, що РФ не відмовилася від можливого повномасштабного вторгнення в Україну, що підтвердив виступ глави російської держави у понеділок. "Тому маємо об'єднуватися навколо захисту нашої України, а це означає - тверезі голови, продуманість та рішучість дій, чіткий план для кожного", - резюмувала Климпуш‑Цинцадзе.