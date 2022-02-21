Політика

23:25 21.02.2022

Порошенко закликав Захід негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення

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Порошенко закликав Захід негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав західних партнерів України негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення.

"Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту", - йдеться в заяві Порошенка на його сторінці у Facebook у понеділок.

Політик зазначив, що цим рішенням "Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна". "Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так "болить" наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що визнанням так званих ЛНР і ДНР Москва легалізує свою багаторічну окупацію на українській території. "Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом", - вважає політик.

За його словами, такими "злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми "ізгоями" у міжнародному співтоваристві".

Порошенко закликав прив'язати санкції та перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Він наголосив, що Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу, оскільки "вкотре дав зрозуміти, що його апетити не закінчуються на кордонах України".

"Жорстко засуджую рішення Росії щодо "визнання незалежності" так званих ДНР і ЛНР", - підсумував лідер "Євросолідарності".

Джерело: https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/500297064789500

Теги: #порошенко #санкції #заклик
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