Визнання Росією сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права - президент Литви

Визнання Росією сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Визнання Росією Донецької та Луганської сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права. Це також означає односторонній вихід із Мінських угод. Підтримка Литвою суверенітету та територіальної цілісності України непорушна", - написав Науседа у Twitter у понеділок.