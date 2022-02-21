Політика

22:30 21.02.2022

Визнання Росією сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права - президент Литви

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Визнання Росією сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права - президент Литви

Визнання Росією сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Визнання Росією Донецької та Луганської сепаратистських "республік" є неприпустимим порушенням міжнародного права. Це також означає односторонній вихід із Мінських угод. Підтримка Литвою суверенітету та територіальної цілісності України непорушна", - написав Науседа у Twitter у понеділок.

 

Теги: #рф #литва #міжнародне_право
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