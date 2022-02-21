Визнання РФ т. зв."ДНР" і "ЛНР" сигналізує про кінець Мінського процесу - глава МЗС Великої Британії

Визнання Росією т. зв. Донецької народної республіки та Луганської народної республіки сигналізує про кінець Мінського процесу, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Визнання президентом Путіним "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" незалежними державами демонструє кричуще нехтування зобов'язаннями Росії згідно з Мінськими домовленостями. Цей крок є подальшою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України, сигналізує про кінець Мінського процесу і є порушенням Хартії ООН. Він демонструє рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", - йдеться в заяві Трасс, поширеній на її сторінці у Twitter у понеділок.

Вона наголосила, що Британія скоординує відповідь із союзниками.

"Ми не дозволимо, щоб порушення Росією її міжнародних зобов'язань було безкарним", - додала Трасс.